Vera Holtz estrela o espetáculo ’Ficções’Victor Chapetta / Agnews

Publicado 30/01/2025 09:00

Rio - Vera Holtz, de 71 anos, reestreou o espetáculo "Ficções", inspirado no best-seller Sapiens, de Yuval Harari, no Teatro Multiplan, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (29), e reuniu um time de famosos. Intérprete de Alfredo Honório em "Garota do Momento", Eduardo Sterblitch foi assistir a peça com a mulher, Louise D'Tuane. No local, o casal posou para algumas fotos.

José Loreto, Christiane Torloni, Juliana Paiva, Beth Goulart, Rafael Gualandi, Paulo Lessa, Roberto Birindelli, Leilane Neubarth, Juliana Knust foram algumas das celebridades que também prestigiaram a produção.

Com direção de Rodrigo Portella, "Ficções" explora a capacidade humana de criar e acreditar em ficções. Na peça, Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, 'conversa' com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora.