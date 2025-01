Gisele Bündchen - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2025 09:46

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Gisele Bündchen, de 44 anos, exibiu o barrigão de gravidez em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (29). O bebê é fruto do relacionamento da modelo com o instrutor de jiu-jítsu, Joaquim Valente. Os dois estão juntos desde o ano passado.

Na postagem, Gisele compartilhou uma reflexão sobre felicidade. "Um dia, você vai se dar conta que felicidade nunca foi sobre seu trabalho ou seu diploma, ou estar em um relacionamento...Um dia, você vai ver que a felicidade sempre foi sobre a descoberta, sobre a esperança, sobre escutar seu coração e deixar ele te guiar", diz um trecho do vídeo.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gisele Bundchen (@gisele)



Na legenda, ela escreveu: "A felicidade é um trabalho interno. Lembre-se, você é o único que tem o poder de criar a vida que deseja viver".

Gisele já é mamãe de Vivian, 12, e Benjamin, 14, frutos da antiga união com o jogador de futebol americano Tom Brady, 47.