Na Bahia, Fernanda Vasconcellos curte passeio de barco com o marido, Cássio Reis, e o filho do casal, Romeo - Reprodução de vídeo / Instagram

Na Bahia, Fernanda Vasconcellos curte passeio de barco com o marido, Cássio Reis, e o filho do casal, RomeoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/01/2025 12:39

Rio - A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, está curtindo uns dias de descanso em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Através de uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira (29), artista mostrou que aproveitou um passeio de barco com o marido, o ator e apresentador Cássio Reis, de 47, e o filho do casal, Romeo, 2.

fotogaleria

"Essa é com certeza uma das melhores formas de sair do comum e criar lembranças incomparáveis", escreveu a atriz na legenda da publicação. No vídeo, a família curte o passeio juntinha. Na manhã desta quinta-feira (30), a atriz publicou uma foto posando na proa do barco. Para a ocasião, ela escolheu vestir biquíni preto.



Fernanda e Cássio estão juntos desde 2013. O ator também é pai de Noah, de 16, fruto do antigo casamento com a também atriz Danielle Winits. "Essa é com certeza uma das melhores formas de sair do comum e criar lembranças incomparáveis", escreveu a atriz na legenda da publicação. No vídeo, a família curte o passeio juntinha. Na manhã desta quinta-feira (30), a atriz publicou uma foto posando na proa do barco. Para a ocasião, ela escolheu vestir biquíni preto.Fernanda e Cássio estão juntos desde 2013. O ator também é pai de Noah, de 16, fruto do antigo casamento com a também atriz Danielle Winits.

Assista