Publicado 30/01/2025 14:08

Rio - Otávio Mesquita, de 65 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para contar aos seguidores que passou por uma cirurgia cardíaca. Segundo o apresentador, a descoberta do problema ocorreu de maneira inesperada, durante um encontro com amigos, quando um médico presente sugeriu que ele realizasse um exame para avaliar a saúde do coração. O exame revelou uma obstrução severa em uma das coronárias, levando à necessidade do procedimento.



"Olá, meus amigos, minhas amigas! Tudo bem? Mesquitinha aqui. Quero demais agradecer a todos vocês, fiquei um tempinho fora aqui do meu Insta porque passei por um probleminha. (...) Algumas pessoas já estão me ligando para saber e queria só explicar para vocês", explicou o apresentador.



"Primeiro tive um problema no meu coração, não sabia... Aliás, estava com duas pessoas que amo conversando num encontro informal, e o médico que estava lá perto perguntou: 'como está seu coração, Mesquita?' E disse para ele: está bem", recordou. "Como está seu último exame? [perguntou o médico] E falei: não fiz exame. Como não? Tem que fazer um exame do coração [respondeu o médico]. Aí fiz e descobri que uma das minhas coronárias estava 95% tapada. Imagina isso, gente! Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram", contou.



"Depois, um dia, vou fazer uma matéria sobre isso. É importante que você, que nunca fez esse exame, tente fazer. Pense nisso. Você tem que cuidar do seu coração, que é o que nos dá alegria, emoção, enfim, descontração, e por aí vai. Então, gente, fora isso, estou superbem, estou legal, estou numa boa, não perdi meu bom humor, não perdi minha emoção com Deus e repito: cuidem-se, tá bom? Desculpe ficar uma semana longe, mas hoje voltei ao trabalho e já estou superfeliz. Esse coração aqui é meu e de vocês. Beijos! Bora", finalizou.



Na legenda do vídeo, Otávio ainda deixou um agradecimento especial: "Beijos aos meus enfermeiros, aos médicos e logo mais, em nosso Operação Mesquita [programa do SBT] vou entrevistar meus médicos que me ajudaram muito! E agradeço pelo atendimento incrível ao Hospital São Luiz Rede D'Or e nossos médicos atenciosos com todos".



A obstrução coronária é uma condição cardíaca que ocorre quando as artérias coronárias são bloqueadas, impedindo o fluxo de sangue para o coração. Essa obstrução pode ser parcial ou total e pode ocorrer em uma ou mais artérias, sendo causada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose.



A hipertensão arterial não controlada pode estar associada à formação dessas placas. A condição pode levar a doenças graves, como a angina (dor no peito) ou o infarto do miocárdio (morte do músculo cardíaco). O diagnóstico da doença arterial coronariana é feito por meio de exames como eletrocardiograma (ECG), teste ergométrico, angiografia coronariana e tomografia computadorizada cardíaca.