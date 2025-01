Biah Rodrigues desabafa sobre amamentação dos gêmeos: Todo dia querendo desistir - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 31/01/2025 09:48

Rio - Biah Rodrigues, de 28 anos, desabafou no Instagram, nesta quinta-feira (30), sobre a amamentação dos filhos gêmeos, Zion e Angelina, de seis meses, fruto do casamento com o cantor Sorocaba, de 44. O casal também é pai de Theo, 4, e Fernanda, 3.