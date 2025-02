Nivea Stelmann aborda xenofobia nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 22:48

Rio - Nivea Stelmann, de 50 anos, desabafou nesta sexta-feira (31) sobre a xenofobia que presencia nos Estados Unidos, onde mora com o marido e os filhos. A atriz comentou a visão dos brasileiros em torno dos compatriotas que residem no país norte-americano.

fotogaleria "As pessoas pensam assim, ela está morando lá nos Estados Unidos, vida boa... Temos todos os julgamentos. Falam: 'Fica aí mesmo, não vem para cá, não'. As pessoas se esquecem que a gente tem um vínculo emocional muito grande. Sou brasileira antes de ser americana. Conquistei esse direito de ser americana, mas meu coração é brasileiro", disse nos Stories.

A artista falou sobre a maneira que os estrangeiros são tratados. "Existem todo tipo de americano, muita gente de bom coração e gente boa, mas tem uma maioria que é muito soberba e que tem xenofobia, sim. Tem muito! Nem vou entrar no mérito de racismo, que tem muito também, mas xenofobia é total".

Nivea destacou que as políticas de controle migratório do governo de Donald Trump colaboraram para o aumento da xenofobia. "Gente, estou apavorada porque tem muita gente indo embora de medo ou indo para o interior, já que obviamente eles vão ficar focados nas grandes cidades e nos lugares aonde tem mais brasileiros, mexicanos, bolivianos e colombianos... Eles querem que o povo se lasque e vá embora. Tem esse problema da ilegalidade. Está todo mundo apavorado. Tem mãe que está ilegal que não está mandando seu filho para a escola com medo deles baterem lá", afirmou.

"Os imigrantes estão como na pandemia, 'fiquem em casa se puder'. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu imagino o coração dessas pessoas e tento ter o máximo de empatia. É complicado. As pessoas vieram com sonhos. Fizeram errado? Fizeram, mas, cara, que horror, que pânico! Fico vendo as matérias e fico apavorada. Então, falo de novo, você que está no Brasil, não venha ilegal", concluiu.