Karla Sofía Gascón pediu desculpas por falas preconceituosas Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 16:43 | Atualizado 01/02/2025 16:51

Rio - Karla Sofía Gascón se retratou, neste sábado (1º), sobre as declarações preconceituosas que os internautas resgataram nas redes sociais . A atriz do filme "Emilia Pérez" compartilhou um texto com pedido de desculpas para todos que foram ofendidos com as mensagens.

fotogaleria "A primeira coisa que gostaria de fazer é pedir desculpas a todos aqueles que se sentiram mal pela minha forma de me expressar em qualquer fase da minha vida. [...] A vida me ensinou algo que nunca quis aprender: está claro para mim que por mais que sua mensagem seja uma, sem usar as palavras corretas ela se torna outra", disse.

A artista espanhola afirmou que as ações não correspondem ao presente. "Não posso mudar meus atos do passado. Só posso dizer que hoje não sou a mesma pessoa de dez ou 20 anos atrás. E, ainda que nunca tenha cometido nenhum crime, também não era perfeita — e nem sou agora. Apenas tento aprender e ser uma pessoa melhor a cada dia", pontuou.

Karla Sofía citou que é vítima de uma onda de ataques após as 13 indicações que o longa-metragem levou ao Oscar. "Eles venceram. Conseguiram o que queriam: manchar minha existência com mentiras ou coisas tiradas de contexto. Qualquer um que me conheça sabe que não sou racista (e, para quem se surpreender, uma das pessoas mais importantes da minha vida atualmente, e que mais amo, é muçulmana). Não sou qualquer outra coisa pela qual fui julgada e condenada sem direito a defesa, sem chance de explicar minha verdadeira intenção", escreveu a atriz, que completou:

"Fizeram posts como se eu estivesse insultando até meus colegas, coisas que escrevi para glorificar como se fossem críticas, piadas como se fossem realidade, palavras que sem fundo só parecem ódio. Tudo isso para que eu não ganhe nada e afunde. Minha mãe me disse ontem uma coisa linda: 'não me importo se você ganhar alguma coisa, só quero que você fique bem e não se machuque'".

Polêmica nas Redes

Primeira mulher trans indicada ao Oscar, Karla Sofía Gascón teve diversos tweets recuperados por internautas após acusar a equipe de Fernanda Torres e da produção de "Ainda Estou Aqui" de alimentar ódio contra ela. O filme "Emilia Pérez", em que a espanhola atua, recebeu 13 indicações ao prêmio, enquanto "Ainda Estou Aqui" concorre em 3, sendo uma delas a de Melhor Atriz para a filha de Fernanda Montenegro.

No caso da morte de George Floyd em 2020, Karla Sofía chamou a vítima de "drogado e traficante". Ela também escreveu na redes sociais que a Espanha estaria sendo invadida por muçulmanos.

Em 2021, quando manifestantes colombianos usaram cordas para amarrar e derrubar a estátua de Cristovão Colombo em Barranquilla, na Colômbia, a atriz disparou: "Esses idiotas de merda, filhos de escravizadores, de imigrantes, de assassinos tribais, são os ignorantes da história...".