Rio - A influenciadora digital Bruna Biancardi colocou a barriga de grávida para jogo nesta sexta-feira, 31! A estrela apareceu com a barriguinha da segunda gestação à mostra ao usar o uniforme do time Santos na celebração do retorno do namorado, Neymar Jr, ao clube.

Depois do evento na Vila Belmiro, ela compartilhou as fotos do seu look e as novas curvas do seu corpo chamaram a atenção. Vale lembrar que ela espera o nascimento de uma menina. Depois do evento na Vila Belmiro, ela compartilhou as fotos do seu look e as novas curvas do seu corpo chamaram a atenção. Vale lembrar que ela espera o nascimento de uma menina.

Na apresentação de Neymar ao novo clube, Bruna esteve acompanhada da filha, Mavie, e também dos enteados, Davi Lucca e Helena. Toda a família do atleta esteve no campo de futebol para acompanhá-lo em seu retorno ao futebol brasileiro depois de vários anos no exterior.

