Fernanda Bande celebra o noivado com Daniel Gregg em Caraíva - reprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 20:25

Rio - Fernanda Bande anunciou o noivado com o atleta Daniel Gregg enquanto curtia um dia de praia na Bahia. Durante o momento, ela mostrou a aliança e recebeu um comentário crítico de um internauta.



Um usuário sugeriu que o registro seria apenas um pretexto para a ex-BBB exibir seu corpo de biquíni. Fernanda não deixou o comentário sem resposta. "Estou na praia, né? Mas se você queria ver ele sem camisa, vou ficar devendo", declarou a apresentadora nesta sexta-feira (31).A ex-BBB Fernanda Bande anunciou seu noivado com o atleta de rugby Daniel Gregg. O pedido aconteceu nesta quinta-feira (30) durante uma viagem do casal a Caraíva, na Bahia. "Eu disse sim", escreveu Nanda em seu perfil do Instagram. O casal se hospedou em um resort em Trancoso, mas antes passaram dois dias em Caraíva. "Eu sempre tive o sonho de conhecer Trancoso", contou Fernanda. No entanto, foi em Caraíva que Daniel decidiu fazer o pedido. "Choveu muito, e ele ficou com medo de chover todos os dias. No dia que abriu um solzão em Caraíva, ele pensou: 'Cara, eu vou aproveitar, porque eu não sei se em Trancoso vai cair um pé d'água'", relatou.