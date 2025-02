Maisa - Reprodução/Instagram

MaisaReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 19:12 | Atualizado 31/01/2025 19:21

Rio - Maisa Silva mostoru, nesta sexta-feira (31), detalhes dos bastidores de "Garota do Momento", novela da TV Globo. No folhetim, a artista interpreta a vilã Bia. A famosa agradeceu a oportunidade de dar vida à personagem.

"Diretamente do Boliche Bowling Rock para celebrar nossa linda novela e para agradecer o imenso carinho que vocês têm com o nosso trabalho! Bia (sua louca), que presente você na minha vida. Ainda não encontrei as palavras exatas para descrever tamanha gratidão, sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas por enquanto, fiquem com os próximos capítulos de Garota do Momento. Está sendo um CHUÁAAAA", escreveu.