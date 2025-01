Kyra Gracie e Malvino Salvador - Reprodução/Instagram

Kyra Gracie e Malvino Salvador Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 17:55

Rio - O ator Malvino Salvador completou 49 anos de vida nesta sexta-feira, 31, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie.



Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou algumas fotos dos dois juntos e também do artista ao lado dos filhos, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, Rayan, de quatro, além de Sofia, de 15, de um relacionamento anterior, e escreveu uma bela mensagem.



Hoje é aniversário do meu amor, e não poderia deixar de celebrar sua trajetória e o homem incrível que ele é. O Malvino é um exemplo para nossos filhos, meu porto seguro, amigo, sócio e companheiro de vida, literalmente o homem dos meus sonhos (eu realmente sonhava com ele antes de conhecê-lo) e sou imensamente grata por compartilhar essa jornada ao seu lado. Que esse novo ciclo seja leve, feliz e repleto de realizações, porque amor e carinho já estão garantidos. Te amo!", declarou Kyra na legenda da publicação.

