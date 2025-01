Giovanna Ewbank comenta sobre experiência de estudar com os filhos e o marido - Reprodução Instagram

Giovanna Ewbank comenta sobre experiência de estudar com os filhos e o maridoReprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 16:34

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, comentou sobre a experiência de estudar inglês em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado do marido, Bruno Gagliasso, de 42, e com os filhos, Tite de 11 e Bless de 9. A atriz compartilhou registros, no Instagram, mostrando os primeiros dias de aula e contou que as crianças estão adorando a companhia dos pais.

"Nossa primeira semana de aula com nossos filhos está sendo assim! Cheia de novidades, aprendizado, todos muito animados e focados! Essa experiência de aprender junto com os meus filhos tem sido muito legal! Claro que cada um no seu nível, e no seu ritmo, mas compartilhando do mesmo sentimento. Eles estão achando o máximo irmos pra escola juntos, termos professores, lancharmos lado a lado, todos tendo dúvidas, perguntas e vivendo novas experiências Tudo muito gostoso", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Que privilégio poder viver isso, meu Deus. Um sonho", disse um. "Que fofos, estudando juntos. Muito legal. Isso que as pessoas precisam seguir, gente que procura evoluir", afirmou outro. "Parabéns por proporcionar isso para os seus filhos", comentou mais um fã.

Além de Titi e Bless, Giovanna e Bruno também são pais de Zyan, de quatro anos.