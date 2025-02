Juliano Floss - reprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 20:46

Rio - Juliano Floss chamou atenção ao revelar seu novo corte de cabelo. O influenciador abandonou os fios descoloridos e adotou um tom rosa em um corte mais curto.



fotogaleria

A cantora Marina Sena, namorada de Juliano, não deixou a mudança passar despercebida. No Instagram, ela comentou a publicação do influenciador com uma mensagem direta: "É dentro".Os seguidores rapidamente entraram na brincadeira e comentaram a reação de Marina. "Você marinou bem o novinho, né", escreveu um usuário. Outro brincou sobre a demora para o corte: "Mulher, cê tu demorasse mais um pouco tu ficava solteira kkkkkk". Um terceiro completou: "Hahahahaha te amo cara".