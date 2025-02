Léo Pereira e Karoline Lima - reprodução Instagram

Léo Pereira e Karoline Limareprodução Instagram

Publicado 31/01/2025 18:03 | Atualizado 31/01/2025 18:21

Rio - Karoline Lima utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (31) para celebrar o aniversário de 29 anos de Léo Pereira. A influenciadora publicou um vídeo do casal acompanhado de uma homenagem ao jogador.



Em sua publicação, Karoline destacou suas percepções sobre o namorado. "É engraçado quando a gente está apaixonada por alguém e fica cega. Acha tudo lindo, tudo incrível. E as pessoas ao redor muitas vezes enxergam diferente… mas com ele, não. É gostoso demais perceber que as pessoas enxergam o mesmo que eu: um homem humilde, amoroso, atencioso, carinhoso", escreveu.A influenciadora também ressaltou as qualidades de Léo Pereira, enfatizando sua dedicação e generosidade. "Um homem que não mede esforços pra ver todo mundo bem, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Ele abraça e acolhe. Enxerga e acalma. Luta e vai à guerra pelo que acredita. Ele é a calmaria de um tornado. É a maior referência de marido, amigo, profissional e pai que eu já pude presenciar na minha vida", afirmou.No encerramento da homenagem, Karoline destacou a felicidade de compartilhar a vida com o jogador. "Ele é meu parceiro, meu melhor amigo, é quem me faz rir nos dias difíceis e me emociona nos dias felizes. É um privilégio viver no mesmo mundo que você e acordar todo dia ao seu lado. Às vezes eu gostaria que o mundo todo te enxergasse com meus olhos, mas aí eu ia sentir ciúmes (risos). Parabéns meu amor, eu te amo demais", concluiu.