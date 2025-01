Tati Dias e a namorada, Lauana Prado - Araujo / Agnews

Publicado 31/01/2025 16:49

Rio - Lauana Prado vive um momento intenso na música sertaneja. Com 18 anos de carreira, a cantora conquistou espaço no cenário musical e agora deseja também realizar sonhos pessoais. Entre eles, a maternidade.

"Para esse ano pretendo trabalhar com mais qualidade de vida, equacionar a vida profissional de modo que consiga estar mais com a minha família e de constituir uma família, penso muito em ter filhos. É um projeto de vida que há alguns anos estou olhando para esse lugar da maternidade, que me encanta muito, quero poder fazer isso muito em breve e com tranquilidade. Organizar meu tempo, estar trabalhando e olhando para esses detalhes da minha vida pessoal", contou a cantora em entrevista ao Gshow. "Para esse ano pretendo trabalhar com mais qualidade de vida, equacionar a vida profissional de modo que consiga estar mais com a minha família e de constituir uma família, penso muito em ter filhos. É um projeto de vida que há alguns anos estou olhando para esse lugar da maternidade, que me encanta muito, quero poder fazer isso muito em breve e com tranquilidade. Organizar meu tempo, estar trabalhando e olhando para esses detalhes da minha vida pessoal", contou a cantora em entrevista ao Gshow.



Congelamento de óvulos e embriões

O desejo de ser mãe levou Lauana a iniciar o planejamento ainda antes do relacionamento com Tati Dias. A cantora tomou a decisão de congelar óvulos e embriões para garantir essa possibilidade no futuro.



"Antes de conhecer a Tati [Dias] já tinha muito essa vontade, já vinha me preparando para ser mãe. Já tinha feito algumas FIVs, tenho óvulos congelados, embriões congelados antes da gente se conhecer, até de saber que ela é mãe, tinha muita vontade de fazer isso acontecer", explicou.



Namorando Tati Dias desde junho, Lauana tem vivenciado a maternidade de forma indireta com o enteado Bento, de 2 anos. A experiência reforçou sua vontade de ser mãe e o assunto é discutido com naturalidade no relacionamento.



"É um projeto que transita dentro e fora da minha relação com ela. Minha vivência com o Bento me fez olhar com mais amor e mais paixão para essa realização. Estamos vivendo um relacionamento, falamos muito sobre isso, ela também tem o sonho de dividir esse momento da maternidade comigo. Estamos vivendo um relacionamento para frutificar e tornar em realidade, mas tem sonhos que transitam dentro e fora do nosso relacionamento, é algo bem resolvido entre a gente."