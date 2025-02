Marthina Brandt - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 20:58 | Atualizado 31/01/2025 21:23

Rio - A influenciadora Marthina Brandt celebrou seu aniversário de forma intimista, rodeada por familiares e amigos próximos. A comemoração marcou não apenas mais um ano de vida, mas também um momento especial em sua trajetória: Marthina está grávida do segundo filho, fruto de seu casamento com o empresário Gabriel Rocha Kanner.

Para a ocasião, a aniversariante escolheu um vestido longo branco, esbanjando elegância e simbolizando a renovação e a paz que essa nova fase representa.Em meio às celebrações, a influenciadora compartilhou sua felicidade e reflexões sobre esse momento especial:“Hoje eu acordei muito mais feliz do que em qualquer outro ano que aniversariei. Os anos vão passando e, com a maturidade, vamos encontrando cada vez mais o nosso propósito. Me sinto muito feliz e realizada hoje, tanto em âmbito pessoal como profissional. Estou animada para esse novo ano e nova fase! Muitas coisas boas estão por vir, além da chegada do meu segundo filho!”Discreta sobre sua vida pessoal, Marthina optou por uma festa reservada, priorizando a presença daqueles que fazem parte de seu dia a dia. Além da expectativa para a chegada do novo integrante da família, ela segue dedicada a seus projetos profissionais e animada para as novidades que 2025 reserva.