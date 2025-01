Preta Gil - Reprodução do Instagram

Publicado 31/01/2025 15:24

Rio - Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira (31) para compartilhar uma mensagem sobre a importância de valorizar cada momento. Internada após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores, parte do tratamento contra um câncer no intestino, a cantora destacou que tudo na vida é passageiro.