Grazi MassaferaReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 11:55

Rio - Grazi Massafera, de 42 anos de idade, está em Miami com a filha. A atriz contou no Instagram, na sexta-feira (31), sua dificuldade de aprender inglês.

"É tenso aprender o tal do inglês. A cabeça dá um nó. Eu não tive inglês na escola. Então, não tenho base nenhuma. É aprender do zero. Eu comecei três vezes e parei, e não sou de desistir, mas com inglês... quem deixou, só teve oportunidade ou só conseguiu aprender depois de mais velho, sabe o que estou falando", desabafou."Aí descubro que não sei falar nem português porque é hiato, predicado, advérbio, verbo... você acha que aprendeu uma coisa e não é. Aquela palavra tem o mesmo significado, mas tem um contexto diferente. Tem a pronúncia... Jesus amado!""Gente, se dediquem quando criança. Quando é mais velho também se dediquem quando adultos, porque é importante. Eu estou aqui penando porque é uma lasqueira. Com os meus 43 anos, é um sufoco. Já querendo desistir de novo, mas não vou. Aqui em Miami, tá me dando até vontade de aprender espanhol antes".