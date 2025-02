Camila Pitanga recorda foto da juventude nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 19:01

Rio - Camila Pitanga, de 47 anos, encantou os seguidores neste sábado (1º) ao compartilhar um registro de sua juventude. A atriz publicou nas redes sociais uma foto na praia tirada há quase três décadas.



"Iniciando fevereiro com essa foto diretamente do túnel do tempo! Recebi esse registro e amei tanto… Eu tinha cerca de 20 anos… O tempo voa, né gente? Curtiram a 'Camilinha'?", brincou na legenda.