Manu Gavassi exibe a barriga em selfie no espelho Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 17:57

Rio - Manu Gavassi, de 32 anos, compartilhou um registro da barriga aos 7 meses de gestação. Neste sábado (1º), a cantora, que espera o primeiro filho com o modelo Jullio Reis, tirou uma selfie no espelho do elevador.