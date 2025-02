Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 08:16 | Atualizado 01/02/2025 08:32

Rio - Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 42 milhões de seguidores.



Nesta sexta-feira, 31, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece usando um look super estiloso.



Nas imagens, a famosa estava com uma camisa lilás e um terno na cor marsala com um scarpin da mesma cor. Além disso, a ruiva usou uma gravata da mesma cor que a camisa. Para completar, ela apostou nos cabelos presos em um rabo de cavalo.



Na legenda, Marina revelou que todo o look é da sua própria marca de roupas, menos uma peça. "A gravata eu roubei do armário do boy", escreveu ela, que está noiva de Abdul Fares.



O último trabalho de Marina Ruy Barbosa foi como a Ana na série Rio Connection, disponível no Globoplay.

