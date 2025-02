Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2025 13:08

Rio - Neste sábado, 1, Preta Gil emocionou os seguidores ao compartilhar uma nova postagem em seu perfil no Instagram. Internada há quase um mês e meio para seguir o tratamento contra o câncer, a cantora relembrou sua jornada no primeiro mês de 2025, marcando também a intensa recuperação após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores.



No álbum de fotos publicado, Preta reuniu momentos marcantes do último mês, incluindo registros ao lado de seus companheiros e vídeos que mostram sua recuperação, como ela caminhando pelo hospital. "Janeiro o mês do meu renascimento, foi um mês muito difícil, desafiador e bonito!!!! Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai, Gilberto Gil, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital", iniciou ela na legenda da publicação.



"Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo pra alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias pra nós!", declarou a famosa.

Veja o post: