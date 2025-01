Wesley Safadão - Divulgação

Publicado 31/01/2025 12:34 | Atualizado 31/01/2025 12:35

Rio - Wesley Safadão grava o novo DVD, intitulado "Bem-Vindo ao Meu Mundo: Forró & Vaquejada", no Parque da Vaquejada - Arena Jampa, em João Pessoa (PB), na próxima sexta-feira (7), com convidados pra lá de especiais. Brasas do Forró, Raí Saia Rodada, Nattanzinho Lima, Xandy Avião, Rey Vaqueiro, Edson Lima e Mano Walter estão entre os artistas confirmados no projeto.

"Esse projeto sempre foi um sonho pra mim, pensei nele por muito tempo e estou muito feliz em saber que está cada vez mais próximo de se realizar. A vaquejada faz parte da minha vida, é o meu mundo, tudo o que eu sempre vivi. Convidei grandes amigos para que seja ainda mais especial, vamos cantar os maiores sucessos do forró", comenta Wesley Safadão.