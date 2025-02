Reprodução/Instagram - Bia Miranda

Publicado 07/02/2025 22:02

Rio - Em suas redes sociais, Bia Miranda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.



Nesta sexta-feira, 7, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece usando um top preto, exibindo a barriguinha já saliente da segunda gravidez.

Bia espera uma menina, que se chamará Maysha e é fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. A famosa já é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque.



Motivo do término



Ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, Bia Miranda surpreendeu os seguidores na manhã de segunda-feira, 3, ao anunciar o fim de sua relação com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.



Agora, em entrevista ao portal LeoDias, a famosa abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo do término da união. De acordo com Bia, a rotina foi um dos principais pontos para a decisão de colocar um ponto final no relacionamento.



"A rotina normal foi cansando, sabe? Acho que todo relacionamento tem que ter emoção e o nosso já não tinha faz tempo", declarou a jovem. Ela, que já é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto da antiga união com DJ Buarque, está à espera de Maysha, primeira filha com Gato Preto.



O agora ex-casal realizou um chá revelação em janeiro deste ano para anunciar o sexo do herdeiro. A segunda gestação de Bia Miranda foi revelada em setembro do ano passado. Em novembro, a ex-A Fazenda revelou que estava grávida de gêmeos, mas acabou perdendo um dos bebês após sofrer um aborto espontâneo.

