Família Ewbank Gagliasso de férias em Orlando - rerodução Instagram

Publicado 07/02/2025 19:20

Rio - A apresentadora Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (7) ao compartilhar detalhes da casa luxuosa que alugou em Orlando, nos Estados Unidos, para curtir uma temporada de férias com a família. A propriedade conta com diversas comodidades e uma decoração temática que encantou a todos.



Em uma série de vídeos postados nas redes sociais, Giovanna fez um tour pela casa, mostrando aos fãs cada canto do imóvel. "Bem-vindos à nossa casa. Agora, vou mostrar a casa que a gente está aqui em Orlando que é um espetáculo a parte", afirmou a apresentadora, revelando o ambiente acolhedor e espaçoso.A casa inclui uma sala de TV, sala de jantar e uma cozinha americana moderna. Com 10 quartos, a propriedade oferece bastante conforto e espaço para toda a família. Além disso, há uma varanda com piscina, perfeita para momentos de lazer e descanso. "A gente até se perde, parece que estamos em um parque real. É para vir com a galera mesmo", completou.