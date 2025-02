MC Binn e a namorada, Ana Laura - Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2025 18:13

Rio - Ana Laura Marques abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com MC Binn. Em interação com seguidores no Instagram, a tatuadora afirmou que o término ocorreu por "traição e agressividade", sem entrar em mais detalhes sobre o comportamento do ex-BBB e cantor.

Ana Laura também compartilhou o seu atual estado civil. "Sou solteira, mas sou uma solteira que se identifica como casada porque todos os dias eu só vou à academia, trabalho e não faço nada. De final de semana é pior. Só tenho vontade de dormir, descansar, ver filminho, comer alguma coisa gostosa e, se der, treinar também. Não estou de conversa com ninguém e não tenho contatinho. Não tenho nada! Sou fiel a alguém que ainda nem existe", disse.

O relacionamento entre os dois durou oito meses e terminou oficialmente no início de janeiro. Em dezembro, o casal esteve em Paris, onde MC Binn fez o pedido de noivado aos pés da Torre Eiffel. No anúncio do fim do compromisso, o cantor pediu respeito à sua ausência nas redes sociais, justificando que estava focado no apoio à sua avó e mãe, que enfrentam problemas de saúde.