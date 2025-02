Adriane Galisteu vai para o quarto após ter alta da semi-intensiva - Reprodução Instagram

Publicado 07/02/2025 16:47

Rio - Adriane Galisteu teve alta da semi-intensiva e vai para o quarto, após precisar passar por uma cirurgia de emergência, nesta quinta-feira (6), devido ao diagnóstico de cálculo renal, que estava obstruindo a saída da urina. A apresentadora mostrou, através do Instagram Stories, que está se recuperando.

"Turma, saindo da semi-intensiva e indo para o quarto. Estou feliz. Significa que as coisas estão melhores. Estou trocando de quarto nesse momento, ufa", disse ela. Adriane exibiu sua ida até o quarto em uma cadeira de rodas: "Saindo da semi e indo para o quarto. Eu não estou na maca, estou na cadeira, então é um bom sinal. Peguei o óculos do André, porque não tem condições, gente. Mas vou ficar com condição já já", explicou.

Adriane contou, nas redes sociais, que estava com "infecção urinária alta" e, na manhã desta sexta-feira (7), revelou que passou pelo procedimento após os exames apontarem que ela estava com um cálculo renal. "Foi um susto, porque cheguei de viagem, passei mal lá, mas cheguei bem. Só passei por aqui para saber porque eu passei mal, porque tive um febrão, entender o que aconteceu comigo. E aí acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem do xixi", relatou.