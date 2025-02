Adriane Galisteu passa por cirurgia de emergência - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 10:09 | Atualizado 07/02/2025 10:11

Rio - Adriane Galisteu foi internada às pressas, na quinta-feira (6), logo após chegar de viagem , direto da Itália para o Brasil, e apresentar febre alta. A apresentadora saiu do aeroporto para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetida a exames e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Nos Stories do Instagram, ela explicou que estava com "infecção urinária alta" e, na manhã desta sexta-feira (7) revelou que passou pelo procedimento após os exames apontarem que ela estava com um cálculo renal que estava obstruindo a saída da urina.

"Foi um susto, porque cheguei de viagem, passei mal lá, mas cheguei bem. Só passei por aqui para saber porque eu passei mal, porque tive um febrão, entender o que aconteceu comigo. E aí acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem do xixi", explicou.

Galisteu seguiu dizendo que que por conta do cálculo passou pela cirurgia. "Parei aqui e os exames não correspondiam com o que eu estava sentindo, porque eu estava me sentindo super bem e os exames não estavam tão bons assim. Estou aqui me recuperando", concluiu.

Enquanto está internada, ela recebeu a visita da mãe e do marido.