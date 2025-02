Kaio Viana - reprodução Instagram

Kaio Vianareprodução Instagram

Publicado 06/02/2025 22:38 | Atualizado 06/02/2025 22:43

Rio - Em entrevista, Kaio Viana esclareceu polêmica sobre seu relacionamento com Nathalia Valente e comentou sobre acusações de 'flop' que recebeu. Ao ser questionado sobre críticas à sua carreira, Kaio não hesitou em responder. "Se eu sou flopado e bati um recorde mundial na plataforma em que ele estava conversando comigo… Imagina o cara que não é flopado. Imagina!”, afirmou o cantor.



Kaio também comentou sobre o relacionamento com Nathalia Valente, que foi participante do reality show A Fazenda. O cantor revelou que o romance foi genuíno, mas que preferiu manter discrição até o momento em que a situação se tornou pública. "A gente estava junto. Eu não queria falar nada, mas chegou um momento em que precisei dar um posicionamento para o público. Então, eu fui lá e falei o que tinha acontecido. Não só falei, como mostrei provas. Não tinha contrafatos", disse Kaio, deixando claro que tinha evidências sobre o que ocorreu.