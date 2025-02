Flávia Alessandra e Otaviano Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 06/02/2025 19:58 | Atualizado 06/02/2025 19:59

Rio - Nesta quinta-feira, 6, Otaviano Costa entrou no clima de ‘TBT’ - ‘Throwback Thursday’, ou ‘Quinta-feira das Lembranças’ - e compartilhou um vídeo especial ao lado da esposa, Flávia Alessandra. No registro, o casal surgiu aproveitando um passeio de lancha e trocando carinhos durante uma viagem à ilha de Capri, na Itália.



“TBT do dia que Flávia Alessandra me obrigou a ficar com ela pro resto da vida! Sim, pois diz a lenda que, quando você beija sob o ‘Arco do Amor’ em Capri, o casal fica junto para sempre. O golpe tava lá... eu caí, né, Flávia?”, brincou Otaviano na legenda da publicação, fazendo referência à tradição local.



Nos comentários, choveram elogios. “Golpe abençoado!”, brincou um seguidor. “Vocês são tão lindos! Parabéns casal”, declarou outro. “Amo vocês, que Deus sempre abençoe”, escreveu mais um.