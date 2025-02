Sandy fala sobre o show e revela porque aceitou o convite, mesmo em período sabático - reprodução Instagram

Sandy fala sobre o show e revela porque aceitou o convite, mesmo em período sabáticoreprodução Instagram

Publicado 06/02/2025 18:30

Rio - Sandy e Junior voltaram aos palcos após um longo intervalo durante o "Show de quarta" no "Big Brother Brasil 25". A apresentação especial ao lado de Chitãozinho e Xororó, pais dos cantores, emocionou os fãs e gerou uma série de reações nas redes sociais.

Apesar de ter anunciado um período sabático em outubro de 2024, Sandy explicou em seu Instagram os motivos que a levaram a participar da performance no reality. A cantora revelou que a reunião com o irmão foi um gesto afetivo e não parte de um novo projeto musical. "Foi uma participação com muito carinho. A gente atendeu a um convite, um pedido de um amigo lá da Globo", afirmou.

Sandy revelou que quase esqueceu de registrar o momento nas redes sociais. “Confesso que eu esqueci de registrar a participação no 'BBB'. Desculpem, não tenho muito costume de ficar vindo aqui (no Instagram) e realmente esqueci”, disse. Ela ainda lembrou que, por questões de segurança, não foi permitido o uso de celular nos bastidores do programa. O show foi marcado pela apresentação de grandes sucessos de Chitãozinho e Xororó, além de performances individuais de Junior e Sandy. Juntos, os irmãos cantaram clássicos como "Quando você passa" e "Me espera". Durante o evento, Sandy também incentivou os fãs a assistirem à apresentação na plataforma Globoplay. “Espero que quem assistiu, tenha gostado. Quem não viu, veja", pediu.Mesmo com o reencontro no palco, Sandy deixou claro que seguirá com seu descanso musical. "Vou continuar no meu sabático, tá bom? Beijos", afirmou antes de encerrar a publicação.