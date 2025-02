Chitãozinho e Xororó cantam com Sandy e Junior no BBB 25 - Reprodução/Globo

Chitãozinho e Xororó cantam com Sandy e Junior no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 06/02/2025 08:13 | Atualizado 06/02/2025 08:17

Rio - Os fãs de Sandy e Junior se emocionaram com o "Show de Quarta", do "BBB 25", nesta quarta-feira (5), que contou com a apresentação da dupla ao lado de Chitãozinho e Xororó cantando clássicos atemporais: "Me Espera", "Quando você passa" e "Evidências" foram alguns deles.

fotogaleria

O nome dos artistas entrou para os assuntos mais comentados do X, graças ao clima de saudosismo que tomou conta da internet durante e após a apresentação.

"Quem foi criança nos anos 90 sabe o que esses irmãos representam. Crescemos ouvindo as músicas deles, vimos o crescimento deles. Sandy e Júnior serão sempre parte da nossa história", disse um internauta.



"Imagina você ter vivido e continuar vivendo na mesma época desses grandes artistas aqui. A geração atual jamais entenderá o peso que tem essa família. Os dois maiores sertanejos e a maior dupla POP que já existiu nesse país. Com vocês CHITÃOZINHO e XORORÓ e Sandy e Júnior", comentou um fã.

"Incrível como o tempo só faz bem pra Sandy. Tom? O certo! Afinação? A melhor! Voz? De anjo! O talento nato herdado do Xororó impressionante. A mulher nasceu pra cantar e canta perfeitamente sem esforço algum. Foi, é e sempre será a maior cantora pop do Brasil. A MAIORAL!", reagiu outra fã.

E agora, o que fazer com o vazio existencial após juntarem Sandy e Junior por apenas uma horinha?

pic.twitter.com/1RW6MDwQtF — Felipe Abrantes (@felipemabrantes) February 6, 2025

Antes da apresentação no reality show, os artistas conheceram a casa do "BBB 25" e interagiram com os brothers.