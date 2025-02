Band fecha acordo para exibir novela ’Beleza Fatal’ em horário nobre - Reprodução / Instagram

Band fecha acordo para exibir novela ’Beleza Fatal’ em horário nobreReprodução / Instagram

Publicado 05/02/2025 10:02

Rio - A Band fechou acordo com a Warner Bros. Discovery para exibir a novela "Beleza Fatal", original da plataforma de streaming Max, em breve. O folhetim, estrelado por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli, irá ao ar de segunda à sexta-feira, após o "Jornal da Band".

fotogaleria

A trama, criada e roteirizada por Raphael Montes, também reúne grandes atores como Vanessa Giacomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, entre outros. "Beleza Fatal" terá 40 capítulos e é a primeira novela original nacional da plataforma de streaming na América Latina. A obra está disponível na Max, com novos episódios às segundas-feiras.Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, celebra a exibição do folhetim na TV aberta. "Estamos muito felizes em avançar ainda mais em nossa longa parceria de conteúdo com a Warner Bros. Discovery. Depois da 'Hora Max' e da faixa 'Noites da Max', que foi um verdadeiro sucesso com a apresentação de documentários originais ao longo do mês de janeiro, agora traremos para a TV aberta, de forma inédita, essa obra repleta de talentos brasileiros. 'Beleza Fatal' já é um acontecimento no streaming e chega à Band para marcar a volta da dramaturgia ao prime time da emissora", celebra.Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo da Warner Bros. Discovery no Brasil, avalia a importância da parceria. "Para nós, essa colaboração representa uma estratégia inteligente e eficaz de distribuição de conteúdo. Canais de TV e plataformas de streaming não competem entre si – eles se complementam. Existem públicos distintos, hábitos de consumo diferentes e momentos variados para cada experiência. Há quem goste da experiência tradicional da TV linear, acompanhando a novela diariamente em um horário fixo, e há quem prefira a flexibilidade do streaming, assistindo no ritmo que quiser. Nosso compromisso é garantir que Beleza Fatal alcance o maior público possível. Essa abordagem amplia o impacto da produção, fortalece o conteúdo e reforça o valor de parcerias estratégicas como essa", acredita.