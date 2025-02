Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Divulgação

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Divulgação

Publicado 05/02/2025 13:09 | Atualizado 05/02/2025 13:10

Rio - A nova temporada do Carnaval da Sabrina Sato no GNT estreia nessa quinta-feira (6) trazendo ainda mais emoção, desafios e momentos inéditos da jornada da apresentadora durante a maior festa popular do mundo. Exibida toda quinta-feira, a série documental acompanha de perto os bastidores, compromissos e surpresas que fazem parte da rotina da rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio e Gaviões da Fiel, em São Paulo.

fotogaleria

Já no primeiro episódio, Sabrina decide viver o Carnaval 2025 com um novo estado civil – o de casada. Com menos de 20 dias para organizar o casamento com Nicolas Prattes, o episódio mostra toda correria da equipe contra o tempo para realizar a cerimônia sem comprometer os preparativos para a folia. O programa acompanha a organização do evento e momentos mais emocionantes da celebração, incluindo a participação especial de sua filha, Zoe, que arrancou lágrimas da mãe coruja.

Em um momento da celebração, ela declara para o ator: “Você é raro, como um fenômeno da natureza que só acontece de 100 em 100 anos. E é isso que você me dá: a segurança, o amor e o cuidado que a gente precisa para construir uma vida juntos, nós três a partir de agora”.



Dividido em seis episódios, o ‘Carnaval da Sabrina’ mergulha na preparação intensa para os desfiles das escolas de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Gaviões da Fiel, em São Paulo. Além disso, acompanha Sabrina como musa de camarotes nas duas cidades.

Entre ensaios, provas de figurino e compromissos de Carnaval, a série traz um olhar íntimo sobre a agenda frenética da apresentadora, revelando desde desafios nos bastidores até as mudanças pessoais e profissionais que impactam a vida da Rainha.



"Cada temporada do Carnaval da Sabrina é única, suas surpresas e aquele frio na barriga que só quem vive essa paixão entende. No nosso reality, vocês vão acompanhar tudo isso de perto – a preparação, os bastidores, os desafios, as emoções e, claro, os momentos inesquecíveis que fazem essa festa ser tão especial pra mim. Mas os dias frenéticos do Carnaval são só uma parte dessa história. Entre um ensaio e outro, vocês vão ver, sem filtro, as mudanças que rolaram na minha vida pessoal e profissional nesses últimos tempos.", declarou, Sabrina Sato.



A nova temporada de “Carnaval da Sabrina” conta com seis episódios, exibidos às quintas, a partir do dia 6 de fevereiro, às 21h45, no GNT e no Globoplay.