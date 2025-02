Mayana Neiva apresenta primeira série sobre veganismo na TV aberta - Divulgação

Mayana Neiva apresenta primeira série sobre veganismo na TV abertaDivulgação

Publicado 04/02/2025 15:10

Rio - A atriz e apresentadora Mayana Neiva comanda a primeira série dedicada ao veganismo na TV aberta. "Quero ser Veg" estreou na TV Brasil e o terceiro episódio será exibido neste sábado (8), às 12h30. Com um total de cinco episódios, a produção busca abordar a alimentação vegana com leveza, humor e informação.



fotogaleria

Segundo a Associação Brasileira de Veganismo, cerca de 10 milhões de brasileiros já aderiram a esse estilo de vida, e o programa chega para ampliar o debate sobre essa escolha alimentar.



"Mostramos que o veganismo é para todos, que é possível fazer uma refeição sem carne e que essa escolha vai interferir na vida de muitos outros seres ao nosso redor. O programa trata também das questões ligadas a sabor, desconstruindo mitos do veganismo", conta Mayana.



Durante a série, Mayana aprende a preparar receitas ao lado do chef Dani Lima, visita feiras para escolher ingredientes frescos e experimenta pratos em restaurantes especializados, tudo com o objetivo de mostrar que o veganismo pode ser acessível e saboroso. Além disso, a produção traz entrevistas com especialistas e pessoas que compartilham suas experiências e visões sobre o tema.



Além do novo desafio na televisão, Mayana Neiva também se destaca na música. Seu primeiro álbum, "Tá Tudo Aqui Dentro", une influências da música nordestina a uma sonoridade contemporânea e cosmopolita.