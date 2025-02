David Junior - Márcio Farias / Divulgação

David Junior Márcio Farias / Divulgação

Publicado 04/02/2025 05:00

Rio - Nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, David Junior, de 39 anos, se destaca em "Mania de Você", da TV Globo, como Sirlei, um homem sagaz, cheio de artimanhas e que faz de tudo para se dar bem. O personagem iniciou a trama como um golpista submisso à mulher, Leidi (Thalita Carauta), e incentivou a filha, Evelyn (Gi Fernandes) a ficar com com Tomás (Paulo Mendes), neto da patroa. Depois de ter um affair com Ísis (Mariana Ximenes), ele, atualmente, vive um romance com Berta (Eliane Giardini). A relação, entretanto, pode ganhar novas reviravoltas depois da madame descobrir que foi enganada pelo amado. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima semana.

fotogaleria

Para interpretar o ex-motorista, David buscou referências em suas vivências. "Todo personagem que construo tem um pouco de mim. Um pouco da minha história, da minha vivência com pessoas do meu cotidiano e das referências de homens que passaram pela minha vida. Sirlei é um pouco de tudo isso, mas se tivesse que definir um traço em comum seria o amor genuíno pela filha. Sou entregue à minha paternidade e tentei dar um pouco desse sentimento ao Sirlei", afirma ele, que é papai Amora, de 4 anos, e Odara, de 2.

No ar com seu primeiro papel cômico, o artista comenta o receio que teve de 'perder a mão' no tom do personagem. "Colei nas minhas parceiras de cena, admiti para elas que, além de ser a primeira vez nesse segmento, também estava morrendo de medo de errar o tom e cair em ciladas de se achar engraçado. Fazer comédia é uma arte complexa, desafiadora e de muita responsabilidade. Levamos alegria para quem pega o transporte público (seja busão, trem, metrô) lotado e muitas vezes passa horas voltando para casa depois de uma carga exaustiva de trabalho, ou de ter levado aquela bronca do chefe. Somos a leveza do dia de 56 milhões de brasileiros e isso é muito sério".

Ele ainda exalta as companheiras de trabalho. "Foi um encontro abençoado, eu diria, porque a gente não só se admira, como se diverte e valoriza a qualidade artística um do outro. Minha conexão com a Thalita e a Gi se deu desde o primeiro encontro como família. Viemos de realidades muito parecidas e, apesar de eu e Thalita sermos de gerações diferentes da Gi, nossa troca é de igual para igual. Amo demais! Eliane e Mari são duas figuras icônicas do imaginário brasileiro, além de serem super receptivas e disponíveis para troca, lutando sempre por uma boa cena. Nossos jogos diários são maravilhosos", elogia.

Com 16 anos de carreira e trabalhos marcantes em produções como "Cordel Encantado" (2011), "Liberdade Liberdade" (2016), "Pega Pega" (2017) e "O Tempo Não Para" (2018), David considera essa uma das fases mais especiais da carreira. "Sabia que esse momento chegaria. Que bom tudo acontecer no tempo certo, e o meu encontro com Sirlei também deu certo. Ele representa o povo e a brasilidade com suas intempéries, qualidades e defeitos. Tem sido um desafio delicioso dar vida a esse personagem, principalmente pela receptividade do público", diz ele, que avalia sua trajetória profissional.

"Me sinto abençoado por ter conquistado grandes papéis, personagens diversos e estar sustentando minha família exclusivamente deles. Sinto que o mercado me vê como um ator multifacetado, o que é ótimo ao meu ver. Já fiz jogador de basquete a banqueiro suíço, empresário bem-sucedido a garoto de programa, neurocirurgião, dono de fazenda, pai de família, até um cativo congelado no tempo (risos). A arte é um veículo de transformação social, não só para quem assiste, como para quem vive", destaca.

'Dona Beja' e 'Americana'



Além da novela, David Junior tem dois grandes lançamentos no streaming. Ele está no elenco do remake de "Dona Beja", no MAX, como Antônio Sampaio, o grande amor de Ana Jacinta (Grazi Massafera), papel que foi de Gracindo Júnior na versão da original do folhetim de 1986, na Manchete. E também integra a série internacional "Americana", da Disney+. Na produção, ele dá vida a Benedito, um ex-escravizado que luta por sobrevivência em uma nova realidade.



"São dois personagens subjetivos e amarrados por suas crenças. Antônio é um homem com tradições familiares muito fortes, culto, intempestivo e que carrega a responsabilidade de ocupar o lugar que um dia foi de sua avó, a matriarca da família", adianta o artista. "Já Benedito é um ex-escravizado, vivendo longe de sua terra natal, sobrevivendo às custas de um patrão que vive explorando seus dons com mão de obra barata, a troco de um teto para viver", pondera.



'Hora do Blec' e paternidade



David Junior também se destaca como idealizador da animação "Hora do Blec", criada ao lado da mulher, a atriz Yasmin Garcez. O projeto, que traz uma família negra no protagonismo, visa promover a representatividade e inclusão desde a primeira infância. O mais recente episódio, "Carnaval do Blec", é uma colaboração com os personagens do "Mundo Bita", trazendo uma trama de alegria, amizade e música.



"A Hora do Blec é um projeto que me orgulha, porque ele dialoga a partir da primeira infância com um Brasil plural, a partir da perspectiva de um menino negro, onde seu superpoder está no seu black power. Essa é a revolução em que acreditamos, sonhamos juntos para o futuro de nossas filhas e do mundo!", enfatiza.

Além de contribuir para a valorização da cultura negra através da animação, o artista celebra o atual cenário da TV brasileira, que tem cada vez mais protagonistas negros. "Estamos no caminho de resgatar nossa identidade. Quanto mais olharmos para nossos corpos pretos naturalizando lugares humanos, mais perto do reencontro com a nossa real identidade chegaremos. Tiraram nossa fé, nossa língua, nossa medicina, até os nomes foram tirados. Será um trabalho árduo, mas já é um começo de resgate da nossa auto estima".



Pai de duas meninas, o ator revela que a paternidade transformou sua forma de enxergar a vida e suas escolhas profissionais. "A paternidade me deu uma nova perspectiva de vida em todos os sentidos. Sou outro homem depois que me tornei pai, assim como sou outro artista. Minhas escolhas são todas pautadas em qual será o melhor caminho para a minha família, minhas vontades nunca mais estiveram à frente do que seria melhor para elas".



Sonhos e projetos para 2025



Apesar do sucesso no drama e na comédia, David Junior tem sonho de atuar em um filme de ação. "Sou louco para fazer um filme daqueles 'tiro, porrada e bomba', sabe?! Nunca fiz", conta. "Estou feliz, realizado com a minha arte e de braços abertos para o que 2025 me reserva. Parafraseando nosso amado Antônio Pitanga: 'Eu sou um artista em movimento'. Estarei sempre criando algo novo que alimente minha alma e fale com o mundo", afirma.