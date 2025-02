Bruno Mezenga é desmascarado no The Masked Singer Brasil - Reprodução/Globo

Bruno Mezenga é desmascarado no The Masked Singer BrasilReprodução/Globo

Publicado 02/02/2025 16:20

Rio - Neste domingo (02), a identidade de Bruno Mezenga, personagem de "O Rei do Gado", foi revelada no "The Masked Singer Brasil". Por baixo da fantasia estava o sertanejo Marcos, que forma dupla com Belutti.

fotogaleria No palco, o cantor falou sobre a experiência na competição. "Eu não fui o melhor de todos, mas fui o melhor que eu podia ser. Ficar por trás da máscara é desesperador. A parte mais desesperadora é não poder me comunicar. A gente não pode falar nada, dá uma claustrofobia. A Lu [mulher dele] sabia e o Belutti sabia. Durante a minha participação aqui, eu não tive dias livres, mal conseguia dormir".

O programa fez uma homenagem ao "Vídeo Show", atração exibida pela TV Globo entre 1983 e 2019, e contou com as presenças de Angélica e Cissa Guimarães na bancada dos jurados.