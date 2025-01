Rodrigo Bocardi - Reprodução / Instagram

Rio - Nesta quinta-feira (30), a Globo surpreendeu os telespectadores ao anunciar a demissão de Rodrigo Bocardi, âncora do "Bom Dia São Paulo" . Em nota, a emissora informou que apresentador "descumpriu normas éticas", mas não forneceu mais detalhes. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o canal de televisão comunica a saída de grandes nomes do jornalismo.

William Waack



Outra demissão que pegou o público de surpresa foi a de Outra demissão que pegou o público de surpresa foi a de William Waack , que na época era o âncora do "Jornal da Globo". Em dezembro de 2017, o jornalista foi demitido da emissora após um áudio com comentários racistas ser vazado nas redes sociais. Na gravação, o apresentador se irrita com um motorista. "Tá buzinando por que, seu m*rd* do c*c*t*? Não vou nem falar, porque eu sei quem é... É preto. É coisa de preto!", disse o jornalista na época. Atualmente Waack é âncora da CNN Brasil.

Mauro Naves



Em 2019, Em 2019, Mauro Naves , um dos principais nomes do jornalismo esportivo, foi desligado após se envolver em uma polêmica com o jogador de futebol Neymar e a modelo Najila Trindade. Na época, ela acusou o atleta de estupro, mas ele foi inocentado. O anúncio da demissão foi feito por William Bonner durante o "Jornal Nacional". A emissora explicou que o Naves encaminhou contatos de Neymar pai para o primeiro advogado que representou a modelo, o que contrariava as diretrizes da empresa.

Dony De Nuccio



No mesmo ano, No mesmo ano, Dony De Nuccio , que apresentava o "Jornal Hoje", pediu demissão após se envolver em um escândalo com uma instituição financeira. O jornalista recebeu mais de R$ 7 milhões ao realizar "road shows telepresenciais", vídeos, cartilhas e palestras para o banco Bradesco. Um dos pilares dos princípios editoriais da Globo é a isenção jornalística. Por isso, as atividades de Dony para a instituição financeira contrariaram as regras da emissora.