Pedro Goifman - Divulgação

Pedro GoifmanDivulgação

Publicado 29/01/2025 05:00

Rio - Pedro Goifman, de 21 anos, marca sua estreia na TV aberta com a missão de abordar as questões enfrentadas por Guto, um jovem gay da década de 1950 na novela "Garota do Momento", da TV Globo. No atual momento da trama, o personagem pôs um fim no romance com Eugênia (Klara Castanho) e dá os primeiros passos para viver uma experiência homoafetiva com Vinícius (Elvis Vittorio).

"Interpretar um personagem que vive em conflito com a sua sexualidade é intenso. Estamos falando de uma narrativa que se passa nos anos 50, onde a homofobia era ainda mais intensa do que é hoje. É uma grande responsabilidade, mas está sendo muito bom inventar esse passado a partir de uma fabulação crítica para pensar sobre o presente e sobre possibilidades de futuro", explica.

O ator, declaradamente bissexual, não enfrentou o mesmo conflito para reconhecer sua orientação sexual e entrega outros pontos que o diferem do personagem. "Eu e o Guto somos bem diferentes, ele é carioca, eu sou paulistano; ele está em 1958, eu em 2025; ele tem 17 anos, eu tenho 21; ele ama lambretas e carros, e eu não. Mas acho que nós dois somos sensíveis e tímidos!"

Encontrar o tom exato para Guto foi um processo. "Uma coisa gostosa da novela é essa possibilidade de sempre testar novas coisas. Fazer, assistir e criar novos caminhos. No início eu sinto que estava mais perdido, agora estou encontrando o Guto. Ele já aparece mais rapidamente. Já tem seus trejeitos construídos, o sotaque já vem de forma mais natural, a relação com os outros personagens e atores é mais orgânica agora. A nossa família, por exemplo, está em muita sintonia", conta.

O enredo contado por Pedro conquistou o público que acompanha a novela. "Estou recebendo muito carinho e amor tanto nas redes sociais quanto na rua. É muito gostoso quando alguém me para para falar como a novela está sendo impactante, ou que se identifica com o Guto, ou para dar um conselho pro personagem, ou até pessoas que viveram os anos 50 e estão impressionadas com a seriedade do trabalho que estamos fazendo para reconstruir a época".

Apesar do sucesso em "Garota do Momento", a ausência dos familiares é sentida. "Estou morando no Rio, e minha família mora metade em São Paulo e metade em Belo Horizonte. Morro de saudade. Mas nos ligamos, conversamos por mensagem e quando dá eu vou visitar. E além disso eles me assistem todo dia na TV! Então de certo modo estamos próximos", fala.

Estreia na TV

O artista comenta sua visão sobre o trabalho na teledramaturgia. "Estar pela primeira vez na TV aberta está sendo uma delícia. Cresci fazendo cinema, que é a linguagem onde eu me sinto mais confortável. Trabalhar no streaming e agora na televisão é desafiador. Sinto que as duas principais diferenças são a duração - gravar uma novela é um processo muito mais longo que gravar um filme; e o fato de que a novela é uma obra aberta, onde tudo pode acontecer", diz.



As reviravoltas no enredo são destacadas por Pedro. "Esse formato de obra aberta é novo para mim. Tem sido um grande desafio. A reação do público interferir na trama é algo interessantíssimo, é a possível concretização da ideia do espectador como coautor da obra. Me preparo exercitando a porosidade. Estou aberto às diferentes possibilidades. Nesse sentido, é mais parecido com a vida: não sabemos onde vai parar".



Planos



Destaque no folhetim, o artista entrega quais outros papeis gostaria de viver nas telinhas. "Olha, o que eu mais gosto de fazer são bons personagens. Complexos e bem escritos. Adoraria fazer um vilão interessante. Existe um prazer na vilania, uma coisa meio sensual, muitas vezes combinando o comportamento metódico com o errático. Seria ótimo!".

O primeiro semestre do ano está reservado para as gravações da trama, mas Pedro também segue focado em novos projetos. "Tenho alguns trabalhos para serem lançados: a série "Tarã", do Disney+; os longas "Eclipse", da Djin Sganzerla, e "Não Estou Aqui", do Cristiano Burlan; e o curta-metragem "Adrenalina", que escrevi, dirigi e atuei - e que agora está em fase de pós produção. E existem outras coisas rolando ou em vista, mas essas são as que eu posso contar. 2025 será um ano bom".