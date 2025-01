Gabi Yoon interpreta Yoo-Na e Min-Ji na novela ’Volta por Cima’, da TV Globo - Divulgação

Publicado 26/01/2025 05:00

Rio - Gabi Yoon, de 35 anos, estreou nas telinhas em grande estilo, já que interpreta duas personagens - Yoo-Na e Min-Ji - na novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima". Natural da Coreia do Sul, ela é atriz, cantora, compositora, intérprete de idiomas e faz parte da sitcom "Tem que Suar", do Multishow. Em entrevista ao DIA, a artista comenta a paixão pela música, influência da cultura coreana e brasileira na sua vida, a importância da diversidade e representatividade, o trabalho nos bastidores da trama e celebra a primeira atuação em um folhetim.

"Experiência encantadora e maravilhosa. Aprendo muito. O formato da novela também é muito privilegiado. É uma grande produção. Falo que parece uma 'Disneylandia' dentro do Projac. É tudo muito grande, com mais pessoas e processo rápido. Então, está sendo uma escola para mim", diz Gabi.



Em "Volta por Cima", Gabi interpreta Min-ji, atriz do k-drama - dentro da novela - "Pétalas de Amor". É aí que entra a segunda personagem, Yoo-na, dona da cafeteria ao lado da floricultura em que o protagonista Jin (Allan Jeon) trabalha. A artista conta que a trama dentro do folhetim principal é gravada em coreano. "Depois a gente dubla em cima dele, e é o que vai para o ar, a versão dublada". "Experiência encantadora e maravilhosa. Aprendo muito. O formato da novela também é muito privilegiado. É uma grande produção. Falo que parece uma 'Disneylandia' dentro do Projac. É tudo muito grande, com mais pessoas e processo rápido. Então, está sendo uma escola para mim", diz Gabi.Em "Volta por Cima", Gabi interpreta Min-ji, atriz do k-drama - dentro da novela - "Pétalas de Amor". É aí que entra a segunda personagem, Yoo-na, dona da cafeteria ao lado da floricultura em que o protagonista Jin (Allan Jeon) trabalha. A artista conta que a trama dentro do folhetim principal é gravada em coreano. "Depois a gente dubla em cima dele, e é o que vai para o ar, a versão dublada".

Intérprete de idiomas há 15 anos, Gabi celebra por poder unir duas profissões em um só papel. "É muito bom quando você consegue usar todas as partes de você para contribuir com um trabalho. E eu acho que, em 'Volta por cima', eu estou podendo fazer isso, trazendo a minha expertise no idioma".



Gabi admite que no início teve dificuldade para entender a dinâmica de atuar em um k-drama dentro da novela de Claudia Souto e diz que precisou se superar para dar vida às personagens. "É muito desafiador por eu estar no início da minha carreira como atriz. Qualquer trabalho eu levo muito a sério, tento me esforçar, estudar e me dedicar bastante", frisa.



A cantora também usou seus talentos musicais e contribuiu com a trilha sonora da novela ao compor em coreano. "Eu tenho um pézinho na música e gosto bastante. Então, para mim, está sendo muito legal poder estar presente em vários departamentos da novela".

Representatividade



A artista vibra com a diversidade em "Volta por Cima", que tem atores amarelos em diferentes núcleos e é estrelada por atores negros como Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira, que interpretam Madalena e Jão, respectivamente. "É um passo dado e um motivo para celebrar. Estamos em 2025, acho que a tendência é melhorar isso, porque isso é a realidade brasileira. O Brasil é um país muito, muito diverso", pontua Gabi.



A coreana relembra que na infância, ela acreditava que não conseguiria ser atriz no Brasil. Ela, então, comenta a importância da representatividade. "Acho que isso é muito importante para possibilitar o sonho de uma criança, adolescente ou de qualquer pessoa que fala: 'nossa, eu queria muito poder trabalhar com isso, mas eu acho que para eu poder virar atriz eu vou ter que ir para a Coreia porque eu não vejo possibilidade'. Esse tipo de pensamento era o pensamento que eu ou minha geração tinha. E percebi isso quando eu conversei com outras pessoas amarelas, outros atores, atrizes, e principalmente de comunidade sul-coreana".

Carreira artística

Gabi está no elenco do "Tem que Suar", do Multishow, junto com outros grandes nomes, como Marcelo Serrado, Heloisa Périssé, Robson Nunes, Mary Sheyla, Marcelo Laham e Marianna Armellini. "Todo mundo que está lá, para mim, era uma escola e eu aprendia muito com eles", afirma ela, que interpreta Kelly.

Ao longo da carreira, a artista coleciona outras conquistas. Ela é a voz de Ji-Young, no Brasil, a primeira personagem asiática da Vila Sésamo. Já no cinema, a Gabi trabalhou nos longas como "7 Prisioneiros" e "Mar de Dentro". Sua participação no programa "Canta Comigo" conquistou 76 jurados, consagrando seu potencial vocal como cantora. "A música sempre tomou um lugar no meu coração e eu sempre tive muita paixão na música".



Vida pessoal

No Brasil desde os 10 anos, Gabi se considera uma "Korean girl from Brazil" (Garota coreana do Brasil). Ela, então, destaca a influência das duas culturas na sua personalidade. "Cresci mais tempo no Brasil, na verdade. 25 anos no Brasil e 10 anos na Coreia. Então, a proporção brasileira está ganhando em relação ao tempo. Mas querendo ou não, a raiz também é forte. Acho que por isso que fiz um mix de cultura", avalia.



Em novembro do ano passado, a atriz trocou alianças com o amado, Renan Oshiro, em uma cerimônia com tradições da Coreia do Sul. A artista, inclusive, costuma visitar seu país de origem. "Adoro viajar para a Coreia. Gosto de comer a culinária coreana. E quando eu vou lá, como bem. E também porque a maior parte da minha família está lá".



*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa