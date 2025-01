Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz são as protagonistas de ’Beleza Fatal’ - Divulgação/HBO Max

Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz são as protagonistas de ’Beleza Fatal’Divulgação/HBO Max

Publicado 27/01/2025 05:00

Rio - Com uma boa dose de vilania e drama, "Beleza Fatal", nova novela da Max, estreia nesta segunda-feira (27), e promete fazer o público maratonar os 40 capítulos do folhetim de Raphael Montes. Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga são as grandes protagonistas da produção, com direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu. A trama aborda os conflito entre as famílias Argento e Paixão e as complexidades das relações humanas em um cenário onde poder e justiça se confrontam.

fotogaleria

Camila Pitanga interpreta a vilã Lola, típica personagem que o telespectador ama odiar. "Ela é sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível, a gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu nesse corpo, depois dei um tempo para poder me liberar", conta.



Já Camilla Queiroz dá vida à Sofia, na fase adulta. A personagem que passou bocas e boas ao ver sua mãe (Vanessa Giácomo) ser presa injustamente quando precisou morar de favor na casa de Lola. Ela promete vingança e reviravoltas após crescer com traumas da infância nunca esquecidos.



"Conforme a Sofia vai se aproximando dessa vingança, tateando essa vingança, o universo dela vai ampliando muito e ela passa dessa menina doce, família, romântica até, não deixa de ser, mas eu acho que esse romantismo dela vai à prova em vários momentos até por conta dessa vingança. A vingança é o norte dela e eu acho que ela vira até uma pessoa meio fragmentada, porque eu sentia que ela ia construindo uma personalidade para cada pessoa que cruza o caminho dela", comenta a atriz.



Além de atuar, Caio Blat é diretor assistente da novela, e demonstra muita empolgação com a função que assumiu em parceria com Maria de Médicis, diretora-geral da novela. O ator, que encerrou o contrato de 25 anos com a TV Globo em agosto de 2023, elogiou esse novo formato de fazer e gravar novela.



"A gente cansou de fazer novelas de 180, 200 capítulos. Agora, a gente tem o mesmo tempo para fazer 40 capítulos, isso é um privilégio. A novela não tem barriga, não tem repetição. É o formato dos sonhos, porque acontece tudo o tempo inteiro, um texto dinâmico e brilhante do Rapha (Montes, criador)", elogiou o artista, que interpreta o cirurgião plástico Benjamin Argento.



"Esse menino mimado, arrogante, que nunca lavou um prato na vida. Na verdade, essa novela é das mulheres. O Benjamin é apenas um joguete na mão dessas mulheres maravilhosas. Poder testemunhar, ver de perto a Lola nascendo, esse personagem que vai ser icônico. Acho que a Camila vai explodir com essa Lola, porque ela fala coisas inadmissíveis e você se apaixona por ela. É inacreditável o carisma, a loucura dessa personagem", completa Caio.



Outro personagem que tem tudo para causar raiva no público é o Rog - vulgo Dr. Peitão, vivido por Marcelo Serrado - médico picareta, sem ética, que faz tudo para ganhar dinheiro com procedimentos - muitas vezes arriscados e até exagerados. Camila Pitanga interpreta a vilã Lola, típica personagem que o telespectador ama odiar. "Ela é sórdida, mas tem um despudor, um humor e uma vontade de viver contagiante. Mesmo ela tendo todo esse lado mais denso e terrível, a gente gosta dela. Eu pelo menos me apaixonei. Ela se inscreveu nesse corpo, depois dei um tempo para poder me liberar", conta.Já Camilla Queiroz dá vida à Sofia, na fase adulta. A personagem que passou bocas e boas ao ver sua mãe (Vanessa Giácomo) ser presa injustamente quando precisou morar de favor na casa de Lola. Ela promete vingança e reviravoltas após crescer com traumas da infância nunca esquecidos."Conforme a Sofia vai se aproximando dessa vingança, tateando essa vingança, o universo dela vai ampliando muito e ela passa dessa menina doce, família, romântica até, não deixa de ser, mas eu acho que esse romantismo dela vai à prova em vários momentos até por conta dessa vingança. A vingança é o norte dela e eu acho que ela vira até uma pessoa meio fragmentada, porque eu sentia que ela ia construindo uma personalidade para cada pessoa que cruza o caminho dela", comenta a atriz.Além de atuar, Caio Blat é diretor assistente da novela, e demonstra muita empolgação com a função que assumiu em parceria com Maria de Médicis, diretora-geral da novela. O ator, que encerrou o contrato de 25 anos com a TV Globo em agosto de 2023, elogiou esse novo formato de fazer e gravar novela."A gente cansou de fazer novelas de 180, 200 capítulos. Agora, a gente tem o mesmo tempo para fazer 40 capítulos, isso é um privilégio. A novela não tem barriga, não tem repetição. É o formato dos sonhos, porque acontece tudo o tempo inteiro, um texto dinâmico e brilhante do Rapha (Montes, criador)", elogiou o artista, que interpreta o cirurgião plástico Benjamin Argento."Esse menino mimado, arrogante, que nunca lavou um prato na vida. Na verdade, essa novela é das mulheres. O Benjamin é apenas um joguete na mão dessas mulheres maravilhosas. Poder testemunhar, ver de perto a Lola nascendo, esse personagem que vai ser icônico. Acho que a Camila vai explodir com essa Lola, porque ela fala coisas inadmissíveis e você se apaixona por ela. É inacreditável o carisma, a loucura dessa personagem", completa Caio.Outro personagem que tem tudo para causar raiva no público é o Rog - vulgo Dr. Peitão, vivido por Marcelo Serrado - médico picareta, sem ética, que faz tudo para ganhar dinheiro com procedimentos - muitas vezes arriscados e até exagerados.

Já Giovanna Antonelli vive Elvira Paixão (Giovanna Antonelli), que enfrenta a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida - feita em segredo, sem o consentimento da família. Ela ainda acolhe Sofia depois dela ter a mãe presa. "Temos vingança, justiça e poder com muito amor, humor e drama também, do jeito que a gente gosta", diz ela.

Autor da trama, Raphael Montes já celebra o resultado da obra. "Fiz a novela que eu queria ver. Eu quis misturar coisas que eu gosto, então tem thriller dos anos 90 com uma pegada de novela clássica. E, ao mesmo tempo, trazendo assuntos que eu acho que são novos, ou seja, é atual".