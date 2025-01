Xuxa mostra bastidores de novo programa da Eliana - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2025 17:54

Rio - Eliana estreia nesta quarta-feira (22), às 21h, no GNT, o programa Casa de Verão da Eliana. Ao longo de seis episódios, a apresentadora receberá amigos, familiares e convidados anônimos em uma mansão em Angra dos Reis, proporcionando momentos descontraídos e cheios de energia em um cenário paradisíaco.



No episódio de estreia, Eliana conta com a presença especial de Xuxa, sua amiga de longa data, e do influenciador Gominho. Xuxa, que chegou de helicóptero acompanhada de sua cachorrinha Doralice, compartilhou em suas redes sociais alguns bastidores do programa, mostrando que comeu milho e dançou muito



Na publicação, a eterna Rainha dos Baixinhos desejou energias positivas para a parceira. "Li, obrigada por me convidar para sua estreia no GNT. Espero te dar muita sorte, foi muito bom estar com você e com o Gominho nessa casa de praia linda e nesse programa que tem uma energia tão gostosa. Desejo todo sucesso do mundo para você. Não percam 'Casa De Verão Da Eliana' às 21h."