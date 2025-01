Jão fará pausa na carreira - Reproduçaõ de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2025 10:05

Rio - Depois de realizar o último show da "Superturnê", em São Paulo, Jão anunciou que pretende fazer uma pausa na carreira. A revelação foi feita em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo (19). Dono de hits como "Idiota", "Me Lambe" e "Pilantra", o artista explicou que deseja ter alguns momentos de lazer e descanso.

"Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?", disse Jão à repórter Giuliana Girardi.

O artista explicou que ainda não tem data pra voltar aos palcos. "A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia. Mas também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", declarou.

Jão destacou que precisa desse tempo. "Preciso. Não queria, até que todo mundo em volta falou: 'é uma coisa que você realmente você precisa'. Sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim a qualquer momento. É uma coisa que eu deveria tratar. Foi tão difícil chegar ali depois de quatro álbuns de sete anos. Foi algo que eu conquistei, mas ao mesmo tempo a adolescente, a criança em mim, ainda tem muito medo de alguém vir e falar: 'era só isso mesmo, acabou. Pega suas coisas e vai embora'.

