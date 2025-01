Sandra Annenberg é desmascarada como Carminha no 'The Masked Singer Brasil' - Globo

Publicado 19/01/2025 18:00

Rio - No segundo episódio da quinta temporada do "The Masked Singer Brasil", exibido neste domingo (19), o público descobriu a identidade por trás da fantasia de Carminha, personagem que homenageia a vilã da novela "Avenida Brasil" (2012). A jornalista Sandra Annenberg, conhecida por sua atuação no Globo Repórter, foi revelada como a participante por trás da máscara.



Sandra cantou "Dança Kuduro", sucesso de Daddy Kall e Latino. Apesar da performance animada, ela acabou sendo desmascarada após as apostas dos jurados.

Após a revelação, Sandra fez um balanço sobre a participação no reality. "Foi muito divertido! Uma experiência inesquecível e um desafio gigantesco! Não só pela novidade de cantar (não sou lá muito afinada) mas, principalmente, pela dificuldade em vestir, literalmente, o personagem".



A jornalista destacou o motivo que a levou a aceitar o convite. "Me dediquei, levei a sério embora estivesse o tempo todo me divertindo muito, rindo de mim mesma de me ver naquela situação e me perguntava: o que estou fazendo aqui? E aí me lembrava porque tinha aceitado o convite: porque queria me divertir e ter uma experiência única! Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca!"



Sandra também comentou os desafios que enfrentou. "A fantasia e a grande máscara eram bastante pesadas e quentes, era muito difícil me movimentar e enxergar bem. Foi um daqueles perrengues que a gente faz, se pergunta por que aceitou e depois só dá muita risada. Me diverti horrores!", revelou.



Além disso, a jornalista destacou a dificuldade em disfarçar sua voz, uma característica marcante de sua carreira. "Na hora de gravar as músicas eu tentava alterar um pouco minha voz… o que é quase impossível. Acho que por isso fui desmascarada logo de cara! Minha voz é muito conhecida, marcante… costumo dizer que quando estou numa fila de farmácia e começo a falar, as pessoas que estão à minha frente procuram para ver se tem uma TV ligada."



Sobre a personagem que representou, Sandra não escondeu a empolgação. "A Carminha foi a vilã mais adorada da história! Quando soube que eu faria essa personagem fiquei felicíssima! Adriana Esteves dava um banho de interpretação, uma diva!", elogiou.



"Fiquei muito feliz de participar do Masked Singer justamente na temporada em que se comemoram os 60 anos da Globo com todos os principais personagens das novelas e na estreia da Eliana. Foi muito divertido! Espero que todos se divirtam como eu me diverti!", concluiu.