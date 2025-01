Sonia Abrão e Beatriz Reis - Reprodução / X

Rio - Sônia Abrão falou sobre o Show de Quarta que aconteceu na casa do "BBB 25". Durante o "A Tarde é Sua", a apresentadora afirmou que a troca na maneira que os participantes assistem às apresentações é culpa do comportamento da ex-BBB Beatriz Reis nas festas da edição passada.

fotogaleria "Agora é pra manter os brothers lá longe do palco mesmo. Porque a história da Bia deu muita complicação. E fica uma coisa diferente. Era mais legal ver todo mundo ali na frente do palco, vibrando, dançando junto, mas tinha gente que não sabia se comportar, então pra evitar", analisou.

Os integrantes do reality show assistem ao Show de Quarta em arquibancadas posicionadas em frente ao palco, limitando o acesso aos artistas. No "BBB 24", Beatriz Reis dividiu opiniões ao chegar no limite de invadir a área reservada para os cantores.