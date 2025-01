Tati Machado comanda o programa - Reprodução GloboPlay

Publicado 13/01/2025 12:01 | Atualizado 13/01/2025 12:46

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, foi substituída por Tati Machado, de 33, no comando do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (13), depois de se sentir mal. Logo no início do matinal, a apresentadora explicou que a loira se ausentou devido a um desconforto intestinal.

"Você deve estar me estranhando, né? 'Tati, o que você está fazendo aqui?'. Ana pediu para eu tocar o programa de hoje porque ela comeu a mais no fim de semana e acordou com o famoso piriri. Ela vai precisar descansar para ficar 100% logo. Quem nunca, né? Ana, melhoras para você", disse Tati.

Antes, Tati comandou o "Encontro", ao lado de Valéria Almeida, devido às férias de Patrícia Poeta.