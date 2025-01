Silvero Pereira estreia em ’Garota do Momento’ para viver homem gay - Globo/Léo Rosário

Publicado 13/01/2025 16:34 | Atualizado 13/01/2025 16:35

Rio - Silvero Pereira chega aos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da TV Globo, escrita por Alessandra Poggi, para interpretar Érico, pai de Carlito, personagem vivido por Caio Cabral.

Na história, Érico foi casado com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti) no passado, e desse relacionamento nasceu Carlito. Quando o menino ainda era pequeno, Érico se entendeu homossexual, e o casal decidiu que seria melhor que Marlene criasse o filho longe do pai, para evitar que a criança enfrentasse discriminação. Apesar de não ter mais contato com Carlito, Érico nunca deixou de enviar dinheiro para ajudar nas despesas do filho.



Descrito como uma pessoa honesta e gentil, Érico ganha a vida se apresentando na noite como Verônica Queen.



Nas redes sociais, o ator compartilhou a emoção de participar da trama: "Foram cenas de muita emoção e estou ansioso para vocês acompanharem essa história. (...) Agradecer imensamente a toda essa equipe incrível e tão cheia de carinho nessa minha chegada e na sensibilidade de contar essa história".