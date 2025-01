Baby do Brasil no ’Altas Horas’ - Globo/ Divulgação

Baby do Brasil no ’Altas Horas’Globo/ Divulgação

Publicado 10/01/2025 21:37

Rio - O apresentador Serginho Groisman abre o palco do "Altas Horas" deste sábado (11) para celebrar a diversidade cultural dos anos 1980. O programa reúne expoentes de diferentes gêneros musicais que marcaram a década para um papo sobre o impacto da liberdade de expressão no final da Ditadura Militar e como isso favoreceu o desenvolvimento de várias manifestações artísticas no Brasil.

fotogaleria Mao, vocalista do Garotos Podres, relembra o surgimento da banda em 1982 em resistência ao regime da época, e opina sobre seu contexto. "A Nova República tinha esse caráter de liberar geral. O tempo todo tinha que mostrar que a Ditadura acabou, por isso esse boom artístico [...]. Talvez o período mais interessante da história do Brasil tenha sido a década de 1980".

Trio Parada Dura também está entre os convidados, e aborda suas raízes em 1972, animando a plateia com "Telefone Mudo', enquanto Vinicius Cantuária rememorou suas parcerias ilustres, como regravações de suas músicas por Gilberto Gil, Caetano Veloso e João Gilberto, e apresenta "Só Você".

Beto Barbosa traz ao palco um de seus maiores sucessos, a música "Adocica", e Flávio Venturini, da 14 Bis, relembra os primórdios da banda em 1979 com a canção "Linda Juventude'. Placa Luminosa, formada no final dos anos 1970, também em Brasília, entrega uma performance de "Fica Comigo". Já Baby do Brasil compartilha histórias dos Novos Baianos, recordando detalhes dos dez anos em que os integrantes moraram juntos. Ela interpreta "Telúrica".