Grazi Massafera durante o BBB: O Documentário - Reprodução de vídeo

Grazi Massafera durante o BBB: O DocumentárioReprodução de vídeo

Publicado 08/01/2025 07:55

Rio - Vice-campeã do "BBB 5", Grazi Massafera lembrou sua participação no reality show durante o primeiro episódio do "BBB: O Documentário", exibido na TV Globo, na noite desta terça-feira (7). A atriz falou sobre sua trajetória profissional e disse que a atração ajudou ela a se conhecer melhor.

fotogaleria

"Dentro de mim sempre existiu essa menina muito obstinada que eu nem achava que existia. Acho que o Bial foi o primeiro a pincelar isso sobre mim mesma, esse olhar sobre mim mesma, de acreditar que sou capaz, que sou mais que uma miss que é considerada linda, mas burra. (...) Mas eu me achava, sim, uma loira burra... Não tive o estudo tão incrível, mas tem coisas que vão além do estudo acadêmico", refletiu.

Ao sair do programa, a loira disse que teve um choque. "Foi um susto quando sai, foi muito maior do que eu imaginava. Parecia que eu estava vivendo um sonho mesmo, de Cinderela. Quando saio, tá todo mundo muito diferente. Meu pai, minha mãe, eles já tinham participado de um monte de programa de TV".

Grazi também comentou o início da carreira de atriz, na novela "Páginas da Vida" (2006). "Aparentemente era fácil de fazer, mas é tudo muito difícil. Quando eu acreditei que eu fazia bem o que me propunha, fui chamada pro teste. 'Meu Deus, não sou capaz, não consigo, mas era tudo o que eu precisava'", disse ela, que brilhou como Larissa, uma modelo dependente química, em "Verdades Secretas" (2015), que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional. "Chamam isso de sorte. É um jeito de diminuir de repente toda a sua potência".

"Cuidado, Deborah Secco, vou roubar seu lugar na novela." (Grazi Massafera) #BBBODoc pic.twitter.com/DPTTl9XFZc — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 8, 2025

Inspiração para muitos participantes que entram no programa, a artista refletiu. "O Big Brother realmente foi único na minha vida. Quem acredita que vai para lá e vai se tornar uma Sabrina (Sato), uma Grazi, é bom que acredite que é possível acontecer, porque é, mas não é fácil, não é simples, não como um conto de fadas, né? Porque até eu acreditei no início".

Já famosa, Grazi contou que viveu momentos difíceis depois do reality. "É como se, principalmente no BBB, se eu votei em você, eu sou responsável pela sua fama, eu posso fazer o que eu quiser com você".