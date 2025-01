Marcos Mion comanda o especial de verão do ’Caldeirão’, da TV Globo - Globo/ Beatriz Boblitz

Marcos Mion comanda o especial de verão do ’Caldeirão’, da TV GloboGlobo/ Beatriz Boblitz

Publicado 05/01/2025 09:57 | Atualizado 05/01/2025 10:13

Rio - O especial de verão do "Caldeirão com Mion", da TV Globo, começou neste sábado (4), diretamente do Beach Park, na praia de Porto das Dunas, no Ceará. Além de mar, sol, areia, a atração promete muita diversão e música com presença de diversos artistas.

"Gravar no Ceará foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, não só como apresentador, mas como ser humano. Como gravamos vários programas temos que trazer artistas de todo o país, mas fizemos questão de dar um foco maior nos artistas locais, que são daqui ou que têm uma história com o Ceará", celebrou o apresentador Marcos Mion.

O programa iniciou a temporada com um 'Caldeirokê' que desafia os times, formados por Silvero Pereira, Mila Costa e Max Petterson contra Lucas Gutierrez, Gui Daiher e Rodrigo Fada. Na bancada de jurados, Rainer Cadete e Ceci Ribeiro se unem a Lucas Lima para a avaliação dos times.

Uma das apresentações que mais animou o público durante a disputa de karaokê foi a de Silvero. Entre as várias canções que performou, ele soltou a voz com "Gostava Tanto de Você", do cantor Tim Maia. "Foi o mais desafiador até hoje porque eu estava muito nervoso. Os caras [participantes] entregaram muito", contou o ator, em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

Quem também marcou presença no primeiro "Caldeirão" do ano foram os cantores Wesley Safadão, Taty Girl e Natanzinho. "Eu já gravei o 'Caldeirão' no estúdio e desta vez vai ser ainda mais especial. Estamos no Ceará, em casa, com esse clima maravilhoso de verão que, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos principais ingredientes pra fazer esse 'Caldeirão' ferver em 2025", vibrou o dono dos hits "Decreto Liberado" e "Camarote".

O especial de verão vai ao ar durante o mês de janeiro e conta com direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira. Já a direção de gênero é de Monica Almeida.